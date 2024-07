Costa Rica vence Paraguai (2-1) mas os dois estão eliminados da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2024 - 1:57 Para compartilhar:

A Costa Rica venceu o eliminado Paraguai por 2 a 1 nesta terça-feira (2), pela terceira rodada do Grupo D da Copa América, mas não conseguiu se classificar para as quartas de final do torneio.

Os gols costarriquenhos vieram cedo, marcados por Francisco Calvo (2′) e Josimar Alcócer (6′), no Q2 Stadium em Austin, Texas, com metade da capacidade ocupada, com a maioria de torcedores costarriquenhos.

Pelo Paraguai, Ramón Sosa marcou com uma bomba no segundo tempo (54′).

Os ‘Ticos’ precisavam golear o Paraguai e a Colômbia tinha que fazer o mesmo contra o Brasil na outra partida da chave.

Mas a seleção colombiana, que terminou como líder do Grupo D com sete pontos, empatou em 1 a 1 com o Brasil, que ficou com a segunda colocação ao encerrar a fase de grupos com cinco pontos.

A Costa Rica, com o elenco mais jovem do torneio, somou quatro pontos e o Paraguai ficou na lanterna sem pontuar.

“Estou aqui porque a diretoria solicitou meus serviços e se não quiserem que eu continue, falarei com eles”, disse o técnico paraguaio Daniel Garnero, que assumiu o cargo no ano passado, após a partida desta terça-feira.

Já o treinador da Costa Rica, Gustavo Alfaro, se mostrou satisfeito com o rendimento de seus jogadores. “Queria que os meninos conseguissem a vitória. Estamos lutando com humildade para mostrar que esses meninos têm chances de competir, porque jogaram contra os melhores”, disse ele.

