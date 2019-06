Costa Rica perde para o Haiti e enfrentará México nas quartas da Copa Ouro

As quartas de final da Copa Ouro vão ter um duelo entre México e Costa Rica. Nesta segunda-feira, a seleção do Haiti conseguiu escapar de um confronto com os mexicanos ao superar os costarriquenhos por 2 a 1, assegurando a liderança do Grupo B na rodada final da chave, em duelo disputado em Harrison.

Com o triunfo, o Haiti chegou aos nove pontos, na primeira colocação do Grupo B, e agora terá pela frente o Canadá, o segundo do A, no próximo sábado, em Houston. Já a Costa Rica parou nos seis pontos, em segundo lugar no Grupo B, e vai encarar os mexicanos, líderes do A, com nove pontos, também no sábado, em Houston.

A Costa Rica, que escalou o santista Bryan Ruiz como titular e o substituiu aos 25 minutos do segundo tempo, abriu o placar com um gol contra, de Djimy Bend Alexis, aos 13 minutos da primeira etapa. Mas o Haiti conseguiu a virada no segundo tempo. Marcaram Duckens Nazon, de pênalti, aos 12, e Djimy Bend Alexis, aos 36 minutos, se redimindo do gol contra na etapa inicial.

No duelo entre as seleções já eliminadas do Grupo B, a seleção de Bermudas, estreante na Copa Ouro, conseguiu a sua primeira vitória na competição ao bater a Nicarágua por 2 a 0, ficando em terceiro lugar na chave com três pontos, enquanto seu adversário não pontuou. Os gols da partida saíram no segundo tempo e foram marcados por Lejuan Simmons, aos 15, e Nahki Wells, aos 26 minutos.

A terça-feira será dia de rodada final do Grupo C. Os duelos serão: Jamaica (4 pontos) x Curaçao (3) e Honduras (0) x El Salvador (3). As duas partidas estão marcadas para Los Angeles.