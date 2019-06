Costa Rica e Haiti vencem e se classificam às quartas de final da Copa Ouro

A Copa Ouro, competição que reúne os países das Américas do Norte e Central e do Caribe, conheceu na noite de quinta-feira as duas primeiras seleções classificadas às quartas de final. Elas são Costa Rica e Haiti, que venceram Bermuda (2 a 1) e Nicarágua (2 a 0), respectivamente, em jogos no Toyota Stadium, na cidade de Frisco, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo B, e mantiveram os 100% de aproveitamento.

Com seis pontos cada, Costa Rica e Haiti não podem mais ser alcançadas por Bermuda e Nicarágua, que ainda não pontuaram. Na terceira e última rodada, marcada para esta segunda-feira, costarriquenhos e haitianos se enfrentarão, às 22 horas (de Brasília), pelo primeiro lugar do grupo – os primeiros jogarão pelo empate por terem maior saldo de gols (5 a 3). Mais cedo, às 19h30, os lanternas apenas cumprirão tabela. Os jogos serão realizados na Red Bull Arena, em Nova York.

Na vitória da Costa Rica, Mayron George, que atua no futebol dinamarquês, foi quem abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos nove, Elías Aguilar, jogador do Jeju United, da Coreia do Sul, ampliou para os costarriquenhos. Apenas cinco minutos depois, Nahki Wells, atacante do Burnley, diminuiu de pênalti, mas o marcador não foi mais modificado.

Na preliminar, o triunfo do Haiti foi obtido com dois gols no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o atacante Steeven Issa Saba abriu o placar. Pouco depois, aos 33, o segundo tento dos haitianos tiveram uma ajuda dos rivais. O zagueiro nicaraguense Manuel Rosas marcou contra.

Nesta sexta-feira acontecerá a segunda rodada do Grupo C. Também nos Estados Unidos, no BBVA Compass Stadium, na cidade texana de Houston, a Jamaica encara El Salvador, às 20 horas (de Brasília). Um pouco depois, às 22h30, Honduras enfrenta Curaçao. Jamaicanos e salvadorenhos venceram na estreia e lideram a chave com três pontos cada.