Costa Rica adverte Biden que pandemia e clima irão aumentar migrações

O presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, pediu nesta segunda-feira a Joe Biden, governante eleito dos Estados Unidos, que lidere uma ação multilateral para enfrentar o impacto econômico da Covid-19 e as mudanças climáticas, que, segundo o costa-riquenho, farão aumentar as migrações na América Central.

Em conversa telefônica entre os dois líderes, Alvarado advertiu Biden que a pandemia e a crise climática terão “consequências econômicas e fiscais devastadoras” nos países centro-americanos, “que irão intensificar os fenômenos migratórios na região”.

Diante disso, Alvarado propôs a Biden “um multilateralismo solidário e efetivo para obter uma reconstrução econômica verde e resiliente”, indicou a presidência da Costa Rica, país impactado pela pandemia, onde o índice de desemprego passou de 12% em março para 22% em setembro, enquanto o déficit fiscal, de 6% do PIB em 2019, passará para 9,3% no fim de 2020, segundo projeção do Banco Central.

O Triângulo Norte da América Central (El Salvador, Guatemala e Honduras) é uma das principais fontes de migrantes para os Estados Unidos, devido à população que foge da pobreza e violência em suas comunidades.

Alvarado apresentou a Biden sua iniciativa de criação do Fundo para Aliviar a Economia da Covid-19, financiado com 0,7% do PIB das economias mais fortes do mundo, que serviria para conceder empréstimos em condições favoráveis aos países emergentes, com taxas fixas a longo prazo.

