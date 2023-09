Costa Filho confirma permanência de Anderson Pomini na presidência do Porto de Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 17:22 Compartilhe

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou mais cedo, durante coletiva de imprensa em Santos (SP), que o atual presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, seguirá no cargo. A confirmação se dá no contexto de reorganização do ministério, que teve a gestão alterada na semana passada.

“Pomini tem espírito público, capacidade de dialogar e construir pontes. E dessa maneira poderemos ampliar cada vez mais a boa governança do Porto de Santos. Espero que a gente possa trabalhar de maneira coletiva. Quando o Porto vai bem, São Paulo e o Brasil vão bem”, disse Costa Filho.

A coletiva em que fez o anúncio foi feita em sua primeira viagem oficial ao litoral paulista. Em Santos, o novo ministro assinou três termos de compromisso para obras de infraestrutura portuária no Porto de Santos. A assinatura ocorreu na sede da Autoridade Portuária de Santos (APS).

Um dos documentos frisa a construção da segunda fase da avenida perimetral de Guarujá, com cronograma para início do próximo ano. O outro termo assinado é para um estudo de expansão da poligonal do Porto de Santos.

O terceiro documento firma compromisso para construção de quatro novos berços nas áreas dos combustíveis do bairro Alemoa, também em Santos. Dois serão destinados à utilização pública.

