Costa Filho anuncia mudança na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 20:39 Compartilhe

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou na tarde desta segunda, 18, mudança no secretariado da pasta. Mariana Pescatori é o nome da primeira mulher a assumir a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA). A nomeação da nova secretária deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) já nos próximos dias.

Engenheira civil formada na Universidade de Brasília (UnB), Pescatori é mestre em Planejamento Estratégico na área de Aviação Civil pela École Nationale de l’Aviation Civile (França), tem MBA em Engenharia e Gestão Portuária pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e fez intercâmbio em Planejamento Estratégico, Operações Marítimas e Transporte Marítimo na Universidade do Porto, em Portugal.

Servidora de carreira da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Mariana Pescatori integra a equipe da secretaria desde 2010, quando a estrutura ainda pertencia ao Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil. Foi também diretora da atual Infra S.A. e, atualmente, acumula a função de presidente do Conselho de Administração do Porto de Santos.

“Mariana Pescatori é um dos melhores quadros dessa nova geração no setor portuário brasileiro. Uma mulher muito preparada, séria, que tem espírito público. Temos a certeza e a confiança de que ela dará uma bela contribuição ao Brasil, dialogando com o setor produtivo, com os trabalhadores, imprimindo a governança que precisamos para tirar as obras de infraestrutura do papel e colocar o setor portuário na ordem do dia nacional”, comentou o ministro Silvio Costa Filho.

O ministro também agradeceu a contribuição do secretário Fabrizio Pierdomenico à frente da SNPTA. “O secretário ajudou bastante com a agenda portuária e hidroviária ao longo do primeiro semestre, preparando projetos e um conjunto de ações que vamos dar seguimento, a fim de avançar na agenda governamental para o setor”, concluiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias