Costa do Marfim vence RD Congo (1-0) e enfrentará Nigéria na final da Copa Africana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/02/2024 - 19:13 Para compartilhar:

A Costa do Marfim, país-sede da Copa Africana de Nações (CAN), se classificou para a final do torneio ao derrotar a República Democrática do Congo por 1 a 0 nesta quarta-feira (7) com um gol de Sébastien Haller no segundo tempo (65′) e enfrentará a Nigéria na final, no domingo.

Os ‘Elefantes’ tentarão diante de sua torcida erguer o terceiro troféu de sua história depois dos conquistados em 1992 e 2015.

Na outra semifinal, a Nigéria, três vezes campeã da CAN, derrotou a África do Sul em uma partida dramática que terminou empatada em 1 a 1 nos 120 minutos e foi decidida nos pênaltis com a vitória dos nigerianos por 4 a 2.

jde/cpb/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias