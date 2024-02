Costa do Marfim vence RD Congo (1-0) e enfrentará Nigéria na final da Copa Africana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/02/2024 - 20:34 Para compartilhar:

A Costa do Marfim, país-sede da Copa Africana de Nações (CAN), se classificou para a final do torneio ao derrotar a República Democrática do Congo por 1 a 0 nesta quarta-feira (7), com um gol de Sébastien Haller no segundo tempo (65′), e enfrentará no domingo a Nigéria, que mais cedo venceu a África do Sul nos pênaltis.

Os ‘Elefantes’, que fizeram uma campanha repleta de ‘milagres’ desde a fase de grupos, tentarão diante de sua torcida erguer a terceira taça de sua história depois das conquistadas em 1992 e 2015.

Outra história que abrilhanta a campanha dos marfinenses é a do próprio Haller. Há um ano, o atacante voltou aos gramados após superar um câncer testicular.

Neste dia 7 de fevereiro, ele levou a torcida que lotou o estádio Alassane Ouattara ao delírio com seu gol.

“Estamos orgulhosos por termos deixado nosso povo feliz”, comemorou ele. “Vamos saborear antes da final”, declarou Haller em entrevista à BeIN Sports.

A classificação tem um gosto especial para o atacante do Borussia Dortmund também pelo fato de ele ter se lesionado no início do torneio.

E a seleção da Costa do Marfim conseguiu uma reviravolta histórica, já que quase foi eliminada na primeira fase e chegou até a mudar de treinador durante a competição (Emerse Faé substituiu Jean-Louis Gasset após a goleada de 4 a 0 sofrida diante da Guiné Equatorial na terceira rodada do Grupo A).

– Gol chorado no 2º tempo –

O pré-jogo foi marcado por um gesto forte dos congoleses durante a execução do hino nacional.

Com uma fita preta nos braços, os jogadores colocaram uma mão na boca e a outra na têmpora simbolizando uma arma para denunciar a violência no leste da RDC e o silêncio que a rodeia.

Os ‘Leopardos’, com Gaël Katuta de volta, foram os primeiros a se destacar, mas Cédric Bakambu teve o gol de cabeça anulado após falta de Meschack Elia sobre o goleiro marfinense (9′).

Os ‘Elefantes’ responderam com uma cabeçada de Simon Adringa, que passou perto da baliza congolesa (17′).

Depois foi a vez de Yahia Fofana defender com o pé um chute de Yoane Wissa (29′), mas o meia congolês estava impedido.

Do lado oposto, Haller tentou mas um pouco atrapalhado por Seko Fofana, seu chute saiu alto demais. O atacante do Dortmund errou novamente o alvo, desta vez por pouco. Sozinho na frente da meta, ele cabeceou mar errou (40′), para o desespero do ex-astro Didier Drogba, que pulou na tribuna.

Mas o ex-craque da Costa do Marfim pôde, enfim, comemorar aos 65 minutos de jogo, quando Max-Alain Gradel avançou pela ponta, cruzou e Haller finalizou de primeira e um pouco desajeitado, mas enganou o goleiro com o quique da bola.

O atacante do Dortmund quase aumentou, mas a sua cabeçada passou por cima da baliza de Lionel Mpasi (68′) e três minutos depois tentou por cobertura mas foi para fora (71′).

O placar permaneceu o mesmo até o final, mas Haller e a Costa do Marfim estão na final, onde esperam erguer a taça em casa.





jde/cpb/aam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias