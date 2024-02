Costa do Marfim vence Nigéria (2-1) de virada e conquista Copa Africana pela 3ª vez

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/02/2024 - 19:16 Para compartilhar:

A Costa do Marfim, depois de quase ter sido eliminada na fase de grupos, conquistou a terceira Copa Africana de Nações de sua história ao derrotar a Nigéria por 2 a 1 na final, neste domingo (11), diante de sua torcida, no estádio Alassane Ouattara, em Abidjan.

As ‘Super Águias’ abriram o placar no primeiro tempo, quando William Troost-Ekong cabeceou para o gol da Costa do Marfim após uma cobrança de escanteio (38′).

Mas os ‘Elefantes’ empataram no segundo tempo com uma cabeçada de Franck Kessié na segunda trave após um cruzamento de Simon Adingra (62′). Depois conseguiram virar por meio de Sebastien Haller, que levantou o pé e conseguiu desviar um cruzamento de Adingra (81′).

chc/hpa/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias