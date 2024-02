Costa do Marfim vai às semifinais da CAN após outro milagre contra o Mali

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/02/2024 - 20:18 Para compartilhar:

A anfitriã Costa do Marfim conseguiu outro milagre na Copa Africana de Nações (CAN), ao derrotar o Mali neste sábado (3) mesmo com um jogador a menos e com um gol o último minuto da prorrogação (2 a 1 após empate em 1 a 1 no tempo normal), vitória que valeu a classificação para as semifinais do torneio, em que irá enfrentar a República Democrática do Congo.

O gol nos acréscimos do tempo extra de Oumar Diakhité (120’+1) levou ao delírio os torcedores no estádio em Bouaké.

Os ‘Elefantes’ já tinham empatado no último minuto do tempo normal com Simon Adingra (90′), depois de Nene Dorgeles abrir o placar para o Mali (71′).

Mais tarde, o último duelo das quartas de final também teve muitas emoções. O goleiro da África do Sul Ronwen Williams fez quatro defesas na disputa de pênaltis contra Cabo Verde e deu a classificação à equipe (2-1 após empate em 0 a 0 nos 120 minutos).

Os ‘Bafana Bafana’, de volta a uma semifinal de CAN depois de 24 anos, vão enfrentar a Nigéria por uma vaga na decisão.

