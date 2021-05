Cosan vê lucro líquido saltar 28% no 1º tri, para R$827,7 milhões

SÃO PAULO (Reuters) -A empresa de energia e infraestrutura Cosan reportou lucro líquido de 827,7 milhões de reais no primeiro trimestre, avanço de 28% na comparação anual, informou a companhia em balanço financeiro nesta sexta-feira.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 2,57 bilhões de reais, alta de 8,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em termos ajustados, o lucro líquido ficou em 764,6 milhões de reais, aumento de 18%.

O lucro e o resultado operacional foram “impulsionados pela expansão dos resultados da maior parte dos negócios” do grupo, disse a Cosan no balanço.

A receita líquida alcançou 22,51 bilhões de reais entre janeiro e março, um incremento de 14,7% ante o desempenho dos três primeiros meses de 2020.

A companhia destacou que as informações financeiras foram apresentadas em base proforma, incluindo consolidação de 100% dos resultados de controladas diretas e de 50% da Raízen, de forma a permitir comparação com períodos anteriores. Os dados também levam em conta as informações da Rumo e despesas operacionais e financeiras das holdings incorporadas.

A Cosan ressaltou que a pandemia da Covid-19 segue impactante, em número de casos, mas a empresa já vê sinais positivos de recuperação global à medida que a vacinação avança.

“Em meio à crise, surgem também oportunidades, e os nossos negócios apresentaram mais um trimestre de resultados consistentes, ancorados nas macrotendências globais, muitas delas aceleradas pela pandemia”, afirmou o CEO da companhia, Luis Henrique Guimarães, em nota.

RAÍZEN

Em relação à Raízen, joint venture com a Shell, a Cosan destacou que a moagem da safra foi encerrada com 61,5 milhões de toneladas (+3%) e produção de 8,3 milhões de açúcar equivalente(+7%), como reflexo da melhor produtividade agrícola e com 52% do mix de produção destinado ao açúcar.

“Os investimentos do plano de melhorias operacionais impulsionaram aumento na disponibilidade de produtos e na captura de ganhos de eficiência, reduzindo em 3% o custo caixa unitário (ex-Consecana) no ano.”

Em fato relevante divulgado à parte, a companhia disse que foram mantidos os guidances anteriormente divulgados para 2021.

(Por Nayara FigueiredoEdição de Luciano Costa)

