Cosan: lucro líquido no 3º trimestre é de R$ 303,8 milhões (-62,9% em um ano)

São Paulo, 16 – A Cosan registrou lucro líquido de R$ 303,8 milhões no terceiro trimestre de 2020, 62,9% a menos do que os R$ 818,9 milhões de 2019. O período, entre julho e setembro deste ano, corresponde ao segundo trimestre da safra 2019/2020 de cana-de-açúcar, um dos principais ramos de atividade da companhia. A Cosan relatou lucro líquido ajustado de R$ 272,8 milhões, queda de 43,7% ante os R$ 484,7 milhões no terceiro trimestre de 2019.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Cosan somou R$ 1,916 bilhão no terceiro trimestre de 2020, contra R$ 2,188 bilhões no mesmo trimestre de 2019, queda de 12,4%. O Ebitda ajustado atingiu R$ 1,700 bilhão, alta de 6,2% na mesma base de comparação.

A receita líquida da Cosan foi de R$ 17,550 bilhões entre julho e setembro deste ano, queda de 6,9%. Os investimentos atingiram R$ 723,2 milhões no terceiro trimestre, ante R$ 681,0 milhões no mesmo período de 2019, avanço de 6,2%. Já a dívida líquida cresceu 23,0% entre os períodos, para R$ 15,937 bilhões. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, fechou em 30 de setembro em 2,7 vezes, ante 1,9 vez em igual data do ano anterior.

