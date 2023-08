Cosan: lucro líquido ajustado soma R$ 145,2 mi no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 21:45 Compartilhe

A Cosan encerrou o segundo trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 145,2 milhões. A empresa reverteu o prejuízo líquido de R$ 178 milhões apurado no mesmo período do ano passado. O valor também representa uma recuperação ante o prejuízo líquido de R$ 686,5 milhões apurado nos três primeiros meses deste ano. Os dados acompanham o release de resultados, divulgados pela companhia nesta segunda-feira.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 4,424 bilhões no intervalo de abril e junho, avanço de 6,7% na comparação anual e recuo de 17,5% na relação trimestral.

A receita líquida, por sua vez, totalizou R$ 34,498 bilhões no mesmo período, um recuo de 19,4% ante o apurado um ano antes. Na comparação com os três primeiros meses do ano, a variação é de 7,2% negativa.

Segundo a empresa, o portfólio de negócios da Cosan apresentou em mais um trimestre forte desempenho operacional. “A evolução consistente na performance das companhias é fruto da execução com disciplina da estratégia de longo prazo, proporcionando uma combinação sustentável entre crescimento orgânico e aquisições”, disse a Cosan.

