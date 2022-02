Cosan encerra tratativas para joint venture em mobilidade com a Porto Seguro

A Cosan informa que assinou nesta segunda-feira, 21, a rescisão do Acordo de Investimento celebrado com a Porto Seguro Serviços e Comércio, controlada da Porto Seguro, encerrando, desta forma, todas as tratativas para a potencial formação da joint venture para atuação em mobilidade, denominada “Mobitech”.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia afirma que decidiu por adotar uma diretriz mais conservadora com relação ao compromisso de investimentos, tendo em vista o agravamento da conjuntura macroeconômica, resultando em níveis mais altos de inflação, escalada das taxas de juros e aumento do custo de capital, visando preservar a geração de valor a seus acionistas e priorizar a alocação de capital em seu atual portfólio de negócios.

A Porto Seguro também divulgou fato relevante onde ressalta que mantém sua estratégia de expansão do negócio de mobilidade “Carro Fácil”, no ramo de assinatura de veículos, tendo investido mais de R$ 600 milhões no negócio desde 2014, e que permanece firme na estratégia de crescimento e diversificação dos negócios da companhia, “sempre primando pelo desenvolvimento de novos produtos e tecnologias inovadoras e na criação de valor para seus acionistas e demais stakeholders”.

