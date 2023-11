Cosan: dívida bruta alcançou R$ 17,76 bi, queda de 8% ante o 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 20:35 Para compartilhar:

A dívida bruta consolidada da Cosan alcançou R$ 17,76 bilhões ao final do terceiro trimestre de 2023, o que representa uma queda de 8% ante o término de junho deste ano, informa o release de resultados divulgado nesta segunda-feira, 13.

A Cosan informa que o resultado se deu “devido ao resgate parcial antecipado de US$ 250 milhões de principal do Senior Notes 2027 e da amortização da primeira parcela de R$ 580 milhões da primeira emissão de debêntures da Cosan Logística, dívida assumida pela Cosan S.A. após a reorganização societária, concluída em março de 2021”.

A dívida líquida, por sua vez, totalizou R$ 14,451 bilhões, aumento de 4,3% (R$ 597 milhões) frente ao trimestre anterior, explicado principalmente pela integralização de capital pela Cosan Corporativo na Cosan Oito para a liquidação parcial antecipada de 20% da primeira tranche do Collar Financing.

A queda anualizada foi de 27%, “evidenciando a disciplina da companhia na gestão do endividamento, além de base fraca de comparação no terceiro trimestre de 2022, impactada pela emissão dos empréstimos pontes para aquisição de participação na Vale”.

A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, finalizou o período em 1,7 vez ante as 2 vezes do segundo trimestre. O prazo médio para pagamento da dívida era de aproximadamente 5 anos ao final do terceiro trimestre.

Investimentos

O investimento consolidado da Cosan atingiu R$ 2,795 bilhões no terceiro trimestre, tendo crescido 32,6% em relação ao mesmo período de 2022 e 17,2% na comparação com o trimestre anterior.

