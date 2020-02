Cortez descarta favoritismo do Grêmio na decisão do 1.º turno com o Caxias

O fato de o Grêmio ter eliminado na semifinal o Internacional, seu maior rival, não garante para Cortez um favoritismo na decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, sábado, às 16h30, no Estádio Centenário, diante do Caxias.

“Sabemos da qualidade do Caxias. Não é à toa que chegou na final. Tem todo nosso respeito e admiração. Trabalhamos fortes para um grande jogo. Queremos fazer um grande jogo sábado e conseguir o objetivo, que é o título.”

O lateral-esquerdo espera por um Grêmio diferente daquele que perdeu para o próprio Caxias, por 2 a 0, em plena Arena, na estreia do Estadual. “Mudou a nossa postura, corrigimos os erros contra o Caxias. Sabemos que para a gente se igualar ao nosso adversário, temos que ter cada vez mais vontade, colocar nosso ritmo de jogo. Renato (Gaúcho, treinador) mostrou para a gente que não podemos errar mais na reta final”, disse o jogador, nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva.

Cortez participou do treino desta quarta-feira à tarde, que teve a presença do meia Jean Pyerre, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, que o afastou dos trabalhos com bola desde 20 de setembro. Apesar do retorno às atividades, o atleta não tem condições de atuar no jogo decisivo do fim de semana.

o elenco gremista volta aos treinos nesta quinta-feira, às 15h30, quando Renato Gaúcho vai decidir se vai usar ou não o meia Thiago Neves. O jogador está livre das dores na coxa direita, detectadas durante o jogo-treino de terça-feira, frente ao Veranópolis.

Uma provável escalação contra o Caxias poderá ter: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda (Geromel) e Cortez; Lucas Silva (Luciano), Maicon e Matheus Henrique; Everton, Diego Souza e Alisson.