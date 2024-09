Corteva investe US$ 25 milhões em empresa de edição genética Pairwise

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 10:21 Para compartilhar:

A Corteva anunciou na terça-feira, 17, um investimento de US$ 25 milhões na Pairwise, empresa de tecnologia focada em aplicação da edição genética na alimentação e na agricultura. As companhias disseram em comunicado que o objetivo do investimento é ampliar o alcance e os benefícios da edição genética para uma variedade de culturas básicas e especiais.

A Pairwise tem vários produtos em desenvolvimento em culturas importantes, como milho, soja, trigo, canola, amoras e outras.

Além disso, Corteva e Pairwise formaram uma joint venture para acelerar e expandir a entrega de tecnologias avançadas de edição genética, com o objetivo de aumentar a produtividade de lavouras para alimentos, biocombustíveis e fibras, mesmo com o aumento das mudanças climáticas.

A parceria, que terá duração de cinco anos, utilizará as capacidades de edição genética das duas empresas para o desenvolvimento e implementação de produtos editados geneticamente que sejam mais resilientes a eventos climáticos extremos e às mudanças climáticas, disseram as companhias.