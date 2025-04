Cortejo fúnebre do papa Francisco deve durar ao menos meia hora

VATICANO, 25 ABR (ANSA) – O cortejo fúnebre do papa Francisco entre o Vaticano e a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, deve durar pelo menos meia hora.

A previsão foi divulgada nesta sexta-feira (25) pelo porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, porém o tempo final pode ser maior, uma vez que o trajeto foi calculado na ausência de pessoas.

O cortejo deve sair do Vaticano pelo portão do Perugino, situado atrás da Casa Santa Marta, e depois seguirá o percurso indicado pela polícia italiana.

A expectativa é de que o caixão do Papa seja levado pelo Corso Vittorio Emanuele II até a Piazza Venezia, de onde seguirá em direção aos Fóruns Imperiais e ao Coliseu, na área arqueológica da capital italiana.

Na sequência, o cortejo deve percorrer a Via Labicana, virar à esquerda na Via Merulana e seguir em linha reta até a praça da Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), em um percurso total de cerca de seis quilômetros.

O caixão será levado em carro aberto para permitir que os fiéis o vejam, de acordo com Bruni. Todo o trajeto será fechado ao tráfego de automóveis, enquanto as pessoas poderão acompanhar a passagem da comitiva atrás de barreiras de proteção.

O percurso previsto remete à antiga Via Papalis, caminho que os pontífices percorriam em procissão após a consagração na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para chegar à Arquibasílica de San Giovanni in Laterano (São João de Latrão), sede da cátedra do bispo de Roma, ou seja, o Papa.

O cortejo terá transmissão ao vivo pela TV, e o caixão de Francisco será recebido em Santa Maria Maggiore por um grupo de “pobres e necessitados”, segundo o Vaticano.

O sepultamento na basílica acontecerá de forma privada, mas a tumba será aberta para visitação já na manhã de domingo (27).

