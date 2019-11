Cortejo com o corpo de Gugu chega a cemitério em São Paulo

Seguido de um grupo de taxistas, o cortejo com o corpo do apresentador Gugu Liberato chegou hoje (29) ao cemitério Gethsêmani, no Morumbi, zona sul de São Paulo, onde será sepultado.

Dezenas de veículos fizeram o trajeto de 10 quilômetros para homenagear o apresentador, que também fez sucesso com o quadro “Táxi do Gugu”. Ele circulava de táxi disfarçado pela cidade de São Paulo e fazia pegadinhas.

Gugu, um dos profissionais mais populares da televisão brasileira, morreu na semana passada em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico, aos 60 anos.

O enterro será aberto ao público. Entretanto, a família terá uma área reservada.