++ Corte ordena que Israel pare com ofensiva em Rafah ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 MAI (ANSA) – O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) ordenou nesta sexta-feira (24) que as forças israelenses suspendam sua ofensiva militar em Rafah, na Faixa de Gaza.

“De acordo com estas instruções, sob a convenção do genocídio, Israel deve parar imediatamente a sua ofensiva militar e quaisquer outras ações em Rafah que possam infligir ao grupo palestino em Gaza condições de vida que possam levar à sua destruição física, total ou parcial”, disse o presidente do tribunal, Nawaf Salam. (ANSA).