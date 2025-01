Corte manda Itália libertar migrantes levados para Albânia

ROMA, 31 JAN (ANSA) – A Corte de Apelação de Roma suspendeu nesta sexta-feira (31) as detenções dos 43 migrantes levados pela Itália para um centro de repatriação na cidade albanesa de Gjader.

Com a decisão dos magistrados romanos, os bengaleses e egípcios que estavam no país balcânico voltarão ao território italiano e serão libertados amanhã (1º). A previsão é que o grupo seja encaminhado pela Guarda Costeira da Itália até Bari, na região da Puglia.

Além de determinar a saída dos migrantes do centro de acolhimento albanês, os juízes enviaram o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

Algumas fontes do governo ouvidas pela ANSA declararam que a medida foi recebida com “grande surpresa”, pois acreditavam que “não havia a necessidade de esperar pela decisão” de Bruxelas.

“Assistimos a uma atitude de resistência de uma parte do poder judiciário italiano às medidas adotadas para garantir a segurança e combater a imigração irregular. Mais uma vez estamos diante de uma posição que parece ir além da esfera jurídica, assumindo uma conotação política e dificultando a ação do governo Meloni”, lamentou Galeazzo Bignami, líder do Irmãos da Itália (FdI) na Câmara.

Já a líder da oposição de centro-esquerda Elly Schlein, do Partido Democrático (PD), disse que os centros montados na Albânia “não funcionam”, além de declarar que são um “fracasso retumbante”.

“Os recursos públicos desperdiçados devido à obstinada vontade do governo de não respeitar as leis e sentenças europeias estão aumentando desproporcionalmente”, afirmou.

A construção de estruturas na Albânia faz parte da estratégia do governo Meloni para desestimular fluxos migratórios no Mediterrâneo Central. (ANSA).