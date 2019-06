Corte de juros é uma possibilidade na zona do euro, diz vice do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, afirmou nesta quinta-feira que, por enquanto, cortes nas taxas de juros “são apenas uma possibilidade” e disse esperar que os índices de preços ao consumidor da zona do euro percam ainda mais fôlego nos próximos meses. No entanto, de acordo com o dirigente, o BCE irá agir com uma combinação de medidas se perceber que as expectativas de inflação perderem força.

Em discurso feito em uma universidade na Espanha, o vice-presidente do BCE disse ter uma ampla gama de instrumentos à disposição e citou as compras líquidas de ativos, o relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), como “um deles”. De acordo com ele, “pode haver uma combinação de ações que enviaram o sinal e a determinação do conselho de diretores de que estamos abertos a agir”.

De Guindos comentou, ainda, que os indicadores econômicos apontam para um crescimento mundial “bastante moderado” e disse que o BCE está preparado para agir se o cenário de deterioração na perspectiva econômica se mantiver.