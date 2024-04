Corte de juros do Fed nos EUA deixa de ser majoritário em junho, mostra CME

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/04/2024 - 17:42 Para compartilhar:

A possibilidade de início do corte da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em seu encontro de junho deixou de ser majoritária na tarde desta sexta-feira, 5, à medida em que o mercado segue modulando as expectativas à luz dos dados acima das expectativas do mercado de trabalho nos Estados Unidos em março. Na reunião de julho, a aposta em alívio segue majoritária, mas a hipótese de taxa inalterada cresceu.

Perto das 17h17 (horário de Brasília), a aposta em manutenção da taxa na faixa atual era de 50,9% em junho, enquanto a de corte de 0,25 ponto porcentual estava em 46,1%, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group.

Pela manhã, antes do payroll, a possibilidade de o BC americano não mexer na taxa em junho era minoritária, rondando 35%. A taxa dos Fed Funds está entre 5,25% e 5,50%.

Para a reunião de julho, a chance de corte de 0,25 ponto porcentual era de 48,1%, ante 48,3% na quinta-feira, ainda indicando que essa é a aposta mais provável. Mas a possibilidade de manutenção cresceu para 29,9%, ante 19,3% na quinta.

Até o fim deste ano, o quadro visto como mais provável agora é de que os juros nos EUA estejam na faixa entre 4,50% e 4,75% (32,4%), mas era mais forte mais cedo, de 34%. A possibilidade de as taxas se encontrarem na faixa de 4,75% a 5,00% estava em 30,9%, ante 28,5% mais cedo. A aposta em uma faixa entre 4,25% e 4,50% caiu para 16,6%, ante 19,6% mais cedo.