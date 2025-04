Corte de comunicação na Groenlândia foi causado pelo apagão na Espanha

As interrupções na internet e na telefonia em várias partes da Groenlândia estavam de fato relacionadas à grande queda de energia na Península Ibérica, confirmou a operadora groenlandesa Tusass.

“Dependemos das redes internacionais. Portanto, os cortes de energia na Espanha podem, em casos excepcionais, afetar as comunicações na Groenlândia”, disse Jonas Hasselriis, diretor de operações da Tusass, citado em um comunicado do grupo na noite de terça-feira.

Na segunda-feira, a Tusass relatou perda de conexão com a equipe que gerencia o link de satélite localizado em Maspalomas, Espanha.

Esta estação, localizada nas ilhas Canárias, fornece acesso a telefonia, SMS e à internet a milhares de groenlandeses.

“Incorporaremos as lições aprendidas com esse apagão em nossos trabalhos futuros”, disse Hasselriis, sem especificar quais medidas estão planejadas.

As telecomunicações na Groenlândia foram interrompidas a partir das 19h30 GMT (16h30 de Brasília) na segunda-feira até 1h36 GMT na terça-feira (22h26 de segunda em Brasília).

As áreas afetadas estavam localizadas tanto no norte quanto no sul do vasto território ártico.

