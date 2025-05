‘Cortar cabeça do Moraes’: policial acusado de trama golpista pede para adiar julgamento

A defesa do policial federal Wladimir Matos Soares pediu nesta sexta-feira, 16, o adiamento do julgamento da denúncia que atribui a ele participação no plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no cargo.

O julgamento está marcado para a próxima terça-feira, 20, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em manifestação ao STF, os advogados Luiz Carlos Magalhães e Ramón Mas Gomez Júnior pedem mais tempo para complementar a resposta às acusações, “considerando os fatos novos que foram juntados aos autos”.

A Polícia Federal conseguiu recuperar o backup do WhatsApp do computador de trabalho do agente e entregou nesta semana um relatório complementar com a transcrição das conversas.

Nos diálogos, o policial confessa que pretendia “matar meio mundo” e que fez parte de uma “equipe de operações especiais” armada com “poder de fogo elevado” que, segundo ele, estava pronta para “empurrar quem viesse à frente” e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A defesa afirma que pretende arrolar testemunhas “que possam esclarecer os novos fatos apresentados”.

“Vale salientar que a resposta a denúncia é o momento oportuno para que a defesa técnica possa apresentar justificações e arrolar testemunhas”, alegam os advogados. “Isto posto, requer a reabertura de prazo para complementar a mesma, consequentemente o adiamento do julgamento de admissibilidade.”

A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.