Cortado da Seleção após acusações de agressão, Antony se pronuncia: ‘Sou inocente’

O jogador Antony usou o Instagram nesta segunda-feira, 4, para se defender das acusações de agressão que recebeu da ex-namorada, Gabriela Cavallin. Atacante do Manchester United, ele foi desconvocado da Seleção Brasileira e substituído por Gabriel Jesus após as alegações da DJ.

“Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima”, começou ele, nos stories da rede social.

“Desde o início tenho tratado esse assunto com a seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante à autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo. Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demostram que sou inocente das acusações feitas”, continuou.

“Minha relação com a Sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física. A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações. Assim, venho veemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário. Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência.”

Entenda o caso

Em junho, a DJ e influencer Gabriela Cavallin registrou um boletim de ocorrência contra o jogador na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. À época, ela pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado, que teria lhe “jogado água, chutado, puxado o cabelo e dado uma cabeçada”, além de a segurar pelos braços e jogá-la na cama.

Ao “UOL”, Gabriela contou que a primeira agressão de Antony teria acontecido em 1º de junho de 2022, durante férias no Brasil. Eles estavam separados e o atleta teria tido uma crise de ciúmes após ver uma publicação em que Gabriela estava em uma casa noturna. O casal esperava um filho, que foi perdido na 16ª semana de gestação.

A reportagem também destaca que Antony era “inconstante” e “controlador”. O inquérito ainda registrou ofensas dele para a ex-namorada, além de um episódio em que teria, supostamente, deslocado a prótese de silicone da DJ. Ele também foi acusado de agredi-la com uma taça de vidro. Gabriela ainda realizou uma nova denúncia contra o atleta à polícia de Manchester, na Inglaterra. Ele também é investigado no país.

