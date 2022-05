Corsan avança com IPO, Rio Grande do Sul mantém projeção de privatização até julho

SÃO PAULO (Reuters) – A Corsan retomou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO), disse a estatal gaúcha de saneamento em fato relevante.

A empresa também deu andamento a outras documentações necessárias ao IPO, incluindo o pedido de conversão do registro de companhia na CVM de categoria “B” para categoria “A”, segundo documento divulgado na sexta-feira à noite ao mercado.





A Corsan reafirmou que seu acionista controlador, o Estado do Rio Grande do Sul, espera concluir o processo de privatização da companhia até julho. A previsão já havia sido divulgada em março.

A realização da oferta também está sujeita à análise do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, disse a Corsan.

O IPO da Corsan havia sido adiado no início do ano.

(Por Andre Romani)