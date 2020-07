Corrige – Todi sediará festival de artes visuais em setembro

TODI, 18 JUL (ANSA) – A região italiana da Úmbria receberá a 34ª edição do Festival de Todi, evento de teatro, música e artes visuais que acontece na cidade homônima entre os dias 3 e 6 de setembro.

Segundo o diretor artístico Eugenio Guarducci, neste ano, o evento foi projetado “para deixar no paladar dos espectadores aquele sabor fresco, genuinamente envolvente”, como “um pirulito”.

A inauguração será feita com a apresentação do espetáculo “Era um fantasma”, que conta com um texto inédito de Arianna Mattioli e tem Lorenzo Lavia como um dos protagonistas, juntamente com Lodo Guenzi.

Já em 4 de setembro, será a vez da peça “Enrico IV – A Scuola di Re”, com a dramaturgia de Andrea Pennacchi, que também é o intérprete, junto com Jenni Lea Jones.

No dia seguinte, haverá a estreia de “The Darkest Night”, na qual Maria Pia Calzone e Francesco Montanari dividem o palco.

Por fim, no último dia do festival, será a vez de “L’Amore indagato”, uma homenagem a Raffaele Lacapria, com Ida Di Benedetto e Marta Bifano. Todos os eventos serão realizados no Teatro Municipal de Todi, com exceção de uma apresentação na Piazza del Popolo, com Max Gazzè.

Fundado em 1987, por Silvano Spada, o festival é um dos principais eventos culturais da Úmbria e da Itália. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do evento (ANSA)

