Corrige – Itália registra 907 casos e 24 mortes por Covid-19

ROMA, 6 JUL (ANSA) – A Itália registrou 907 casos de Covid-19 e 24 mortes pela doença em um dia, elevando para 4.264.704 e 127.704 a quantidade de contágios e falecimentos, respectivamente, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira (6).

Os números de casos mantêm a tendência de alta na curva epidemiológica vista desde a última semana, com uma média de 797 contaminações diárias – eram 764 na segunda-feira (5).

Já os dados das mortes incluem dois óbitos da região da Úmbria que não haviam ainda sido contabilizados. Nesse caso, a média dos últimos sete dias apresentou uma leve queda e está em 23 (eram 26 na segunda).

A quantidade de casos ativos, porém, continua a apresentar diminuição, já que o número de curas ainda é maior que a de novos contágios. Foram 1.835 pessoas consideradas recuperadas, elevando para 4.094.421 curados.

Das 42.579 pessoas que estão lutando contra a doença, 1.271 estão internadas em diversos departamentos hospitalares de menor gravidade, 187 em unidades de terapia intensiva (UTIs) e 41.121 estão em isolamento domiciliar.

Foram realizados 192.424 testes para detectar o coronavírus Sars-CoV-2. A taxa de positividade caiu para 0,47%.

Todas as 20 regiões e províncias italianas estão na chamada “zona branca”, a mais branda das regras sanitárias. Também não há mais obrigação, com exceção da região da Campânia, de usar máscaras de proteção facial em áreas abertas.

Já a vacinação, conforme boletim divulgado no início da tarde desta terça, está com pouco mais de 54,6 milhões de doses aplicadas. Há 21,3 milhões de pessoas que completaram o ciclo de imunização, o que representa 39,57% da população-alvo da campanha, ou seja, as pessoas com mais de 12 anos.

*Correção no quinto parágrafo: número de casos ativos e quantidade de pessoas em isolamento está invertido. (ANSA).

Veja também