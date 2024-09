Corrida pela Prefeitura de São Paulo é a mais ‘jovem’ em 20 anos

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 17/09/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Em meio aos constantes apelos de analistas e da sociedade civil pela renovação da política brasileira, a eleição para a prefeitura de São Paulo registra em 2024 a idade média mais baixa de seus candidatos em duas décadas.

+ Nunes e Boulos estão empatados e Marçal cai para 19%, diz Datafolha

+ Eleições 2024: conheça as propostas dos cinco principais candidatos à Prefeitura de São Paulo para a saúde

A média de idade dos 10 postulantes ao Edifício Matarazzo é de 46,50 anos, menos do que os 51,07 anos do pleito de 2020, quando Bruno Covas (PSDB, morto em 2021) se tornou o mais jovem eleito para o cargo, aos 40 anos, na disputa que ostentava a mesma marca até este ano.

Em outubro, João Pimenta (PCO), de 27 anos, Tabata Amaral (PSB), de 30, Ricardo Senese (UP) e Pablo Marçal (PRTB), de 37, têm condições de superar Covas. O quarteto dá a dimensão do patamar etário da concorrência pela prefeitura neste ano, em que apenas dois candidatos — José Luiz Datena (PSDB), de 67 anos, e Bebeto Haddad (DC), de 68 — superaram as seis décadas de vida.

O recorte selecionado pelo site IstoÉ — desde 2004 — se deve ao fato de que essa é a primeira eleição registrada no DivulgaCand, plataforma do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o que garante uniformidade aos registros das candidaturas, onde constam as datas de nascimento dos concorrentes. Foram consideradas suas idades até a data do primeiro turno de suas respectivas disputas.

Renovação gradual

O pleito de 2004 para a prefeitura foi também aquele com a idade média mais elevada, em especial devido às candidaturas de Luiza Erundina (então no PSB), aos 69 anos, e Paulo Maluf (PP), aos 73. Figuras tradicionais da política paulistana, ambos tentavam retornar à cadeira que haviam ocupado anteriormente. A média entre os concorrentes era de 57,78 anos — José Serra (PSDB), o eleito, tinha 62.

As duas eleições seguintes promoveram alguma renovação nos quadros — além do rejuvenescimento médio, foram eleitos Gilberto Kassab (no extinto DEM) e Fernando Haddad (PT), aos 48 e 49 anos, respectivamente, ambos considerados na época integrantes de uma ‘nova geração’ de seus grupos políticos.

Mas o pleito de 2016, do qual João Doria (PSDB) saiu vitorioso, alçou novamente a concorrência pela prefeitura ao patamar dos 57 anos. A média foi elevada pela presença de lideranças tradicionais da cidade na lista — concorriam na ocasião Erundina (no PSOL), aos 81 anos, e Marta Suplicy (MDB), aos 71.

Neste ano, a média de 46,50 anos passa pela transferência de figuras conhecidas da política local, como Marta (de volta ao PT) e José Aníbal (PSDB), à condição de vices — de Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB), respectivamente — e pela concessão de espaço a novas lideranças em legendas frequentes na disputa. Aos 30 anos, Tabata Amaral concorre pelo mesmo PSB que teve Erundina e Márcio França como candidatos, enquanto Marçal se lançou pelo PRTB do muitas vezes postulante Levy Fidelix, morto em 2021.

Veja abaixo as médias de cada eleição:

2024 — 46,50 anos

2020 — 51,07 anos

2016 — 57,09 anos

2012 — 55,58 anos

2008 — 51,66 anos

2004 — 57,78 anos