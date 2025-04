Corrida para suceder Papa Francisco tem europeus como favoritos; veja os cotados

Com a morte do Papa Francisco, o Vaticano deve iniciar nas próximas horas a corrida para o seu sucessor. O Conclave deve durar até 20 dias e têm europeus aliados de Francisco como favoritos na disputa.

Na lista, estão o secretário de Estado do Vaticano, um africano, além de dois brasileiros que correm por fora na disputa. Até a definição, a Igreja Católica será comandada pelo cardeal camerlengo, o cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, de 77 anos.

Veja os favoritos para sucessão de Francisco

Cardeal Pietro Parolin – Itália

Franco favorito na disputa, Parolin é o secretário de Estado do Vaticano desde 2013, quando Francisco assumiu o posto mais importante da Igreja Católica. É diplomata da Santa Sé desde 1986 e serviu na Europa, África, América Latina e Ásia.

Chegou a se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua visita ao Brasil em 2024. É um dos maiores articuladores da Igreja Católica e reconhecido por mediar conflitos e comandar negociações internas.

Cardeal Matteo Zuppi – Itália

Arcebispo de Bologna, Matteo Maria Zuppi é visto com um dos perfis mais parecidos com Francisco. Nomeado pelo pontífice em 2015, Zuppi possui uma postura progressista, com trabalhos ligados às questões sociais e um dos defensores do diálogo com a comunidade LGBTQIAP+.

Atuou como intermediário de Francisco na guerra da Ucrânia e chegou a negociar com autoridades de Moscou e Kiev alternativas para um cessar-fogo.

Cardeal Jean-Marc Aveline – França

É o favorito do Papa Francisco para substituí-lo. Argelino de origem, Aveline comanda a Catedral de Marselha, na França, e foi nomeado como cardeal em 2022. Também é visto com o perfil progressistas e mais próximo das ações de Francisco.

Cardeal Fridolin Ambongo Besungu – República Democrática do Congo

Único africano na lista, Fridolin Ambongo Besungu, é arcebispo de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Tem um perfil mais social e trabalha em defesa da paz e da justiça.

Se eleito, será o primeiro africano em 1.500 anos a assumir o comando da cadeira papal. Até então, três africanos assumiram o posto, todos do norte da África, quando a área era dominada pelo Império Romano.

Cardeal Péter Erdo – Hungria

Arcebispo de Esztergom-Budapeste, Erdo tem uma postura mais conservadora e é comparado com o perfil do Papa Bento XVI, que antecedeu Francisco. Recebeu o título de cardeal em 2003, do Papa João Paulo II.

Cardeal Mario Grech – Malta

Secretário-Geral do Sínodo dos Bispos, Grech era um dos principais conselheiros de Francisco em discussões cruciais para a Igreja Católica. Tem o perfil ligado à justiça-social e diálogos inter-religiosos.

Correm por fora