Corrida em Ipanema e bolinho de bacalhau: líderes mundiais ‘turistam’ pelo Rio durante G20

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, e o presidente da França, Emanuelle Macron, foram vistos “passeando” pelo Rio de Janeiro enquanto visitam a cidade para a cúpula do G20. O chefe de estado francês foi visto na noite do domingo, 17, andando pela Praia de Copacabana e tirou fotos com turistas.

Durante a visita ao Rio, o norueguês correu pela Avenida Atlântica, deu um mergulho no mar e apitou uma partida de futebol de areia. Ainda, o primeiro-ministro Store foi de bonde para Santa Teresa e serviu bolinhos de bacalhau em um restaurante.

Na noite do domingo, o presidente francês tirou fotos com turistas e, na manhã desta terça-feira, Macron também foi visto correndo na Praia de Ipanema, na zona sul da capital fluminense.

Já Store, aproveitou para cozinhar e servir bolinho de bacalhau em um restaurante enquanto um grupo de samba se apresentava no local. As imagens foram compartilhadas pelo primeiro-ministro nas redes sociais.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também aproveitou para visitar o Cristo Redentor e cumprimentou turistas que estavam no local.

Cúpula do G20

G20 é uma coligação que junta as vinte maiores economias do planeta — daí vem a origem do nome, que significa “Grupo dos Vinte”. Os países membros formam uma liga de cooperação internacional a fim de promover melhorias no desenvolvimento econômico, social, político e sustentável em escala global. Eles discutem as propostas ao longo do ano para, no último dia da Cúpula, assinar uma declaração conjunta e, em alguns casos, acordos.

A nomeação “cúpula” é uma referência ao termo em inglês “Summit”, que diz respeito ao ponto mais alto de uma montanha. Desse modo, a Cúpula seria o ápice dos debates realizados durante os 12 meses.

O encontro não é um espaço de deliberação formal, mas sim um palco para discussões, que podem ficar mais enfraquecidas pela mudança de governo de um de seus principais atores. Mas, ainda que seja apenas um fórum de discussão, os especialistas consideram que o G20 guarda enorme importância pela qualidade dos debates construídos.

As nações integrantes da Cúpula são: Brasil, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Europeia e União Africana.

A presidência da Cúpula é rotativa e cabe ao país-sede do ano definir os principais assuntos que pautam a reunião.