Corrida de startups vai premiar e ensinar empreendedor a atrair investimentos

Considerada a maior corrida de startups do Brasil, o Pitch Run é uma imersão que irá ensinar, passo a passo, o famoso “pitch‘ ao empreendedor que deseja criar uma apresentação de impacto para atrair investidores.

Os participantes receberão conteúdos e dicas para se tornarem capazes de expressar suas ideias de forma clara, objetiva e persuasiva. Quem conseguir colocar tudo em prática, está na corrida para receber um investimento de R$ 20 mil, e o melhor, ‘equity free’, pela 49 Educação.

Mas não será apenas o primeiro colocado que irá receber um prêmio. Quem conquistar o segundo lugar garantirá uma vaga na Startup University 2022 e o terceiro lugar, leva uma mentoria exclusiva com Leandro Piazza (que está entre os 10 melhores mentores do país) e Leonardo Burtet.

Os conteúdos são divididos em 12 módulos e cada um aborda sobre uma especificidade necessária para a construção da apresentação de uma startup, a partir do Pitch Deck. Um exemplo importante é: “como resolver problemas destes negócios?”, que será enfocada no módulo 3.

“Que problema você resolve? O maior problema das startups é, justamente, não resolver problemas reais. Vamos te mostrar como superar o mito da ideia genial para montar o seu Pitch Deck com dados do mercado,” diz a apresentação do programa.

Todos os módulos contam com aulas e tutoriais, dentro de um aplicativo desenvolvido exclusivamente para o Pitch Run e mais, uma atividade para colocar em prática o que foi aprendido. A ideia é fazer com que os empreendedores internalizem todas as dicas que serão transmitidas pelos professores, que possuem vasta experiência no ramo de startups.

Além disso, as 5 melhores ideias serão avaliadas ao vivo, no dia 1 de dezembro, pela banca de investidores da 49 Educação. O vencedor sairá com um aporte de R$ 20 mil sem precisar ceder participação do negócio.

“Em 2020, R$ 18 bilhões foram investidos em startups. É um mercado que cresce a olhos vistos apesar da crise. Tem muito dinheiro nesse mercado, existem investidores qualificados com hunters de negócios procurando os melhores empreendedores, nós temos que fazer com que as pessoas que têm potencial aproveitem essas oportunidades”, afirma Piazza.

Quem quiser conhecer o desafio pode acessar mais de 3 horas de conteúdo exclusivo, gratuito, apenas acessando aplicativo do programa. Há ainda alguns outros benefícios como primeira aula – do Pitch Run, Growthmind Investimento – com Marcos Buson, Jornada do Fundraising, ‘Quais são os tipos de investimentos?’ e Pitch Deck.

A 49 Educação sabe que muitas ideias promissoras acabam sucumbindo antes de se tornarem negócios de sucesso por conta de falta de investimento externo ou mesmo por falta de orientação clara para sua implementação. “E são essas lacunas que nós queremos ajudar a preencher com o Pitch Run. Uma oportunidade para quem deseja empreender e mudar de vida neste momento de crise,” finaliza Piazza.

Saiba mais