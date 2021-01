Corrida de São Sebastião 2021 será virtual Tradicional prova, que abre o calendário de corrida de rua no Rio de Janeiro, pode ser feita entre 20 de janeiro e 20 de março. Inscrições abertas.

Tradicional prova do calendário brasileiro e que há 29 anos, no dia 20 de janeiro, abria a temporada de corrida de rua do Rio de Janeiro, a Corrida de São Sebastião será diferente em 2021. A pandemia da Covid-19 obrigou que a organização criasse uma versão virtual da prova com as distâncias de 3km, 5km, 10km e 21km. Para comemorar os 30 anos da corrida, esta edição terá uma medalha especial. As inscrições, no valor de R$ 39,90 + R$4,00 de taxa de serviço, estão abertas e podem ser feitas até o dia 20 de março pelo site oficial.

Após a inscrição, o corredor pode fazer a distância escolhida entre esta quarta-feira (20/1) até o dia 20 de março, em qualquer local e hora, de acordo com as normas de segurança sanitária local.

Para validar o resultado da sua Corrida de São Sebastião, é necessário:

– Tirar uma foto mostrando o tempo final e a distância percorrida;

– Fazer o login no site do Ticket Agora;

– Informar o tempo feito;

– Fazer o upload da foto com seu tempo; e

– Salvar a sua prova.

Há duas maneiras de receber o o kit e a medalha de participação da Corrida de São Sebastião. Uma opção é o atleta pedir que o kit seja entregue em sua casa. Neste caso, é preciso pagar pelo frete, que não está incluso no valor da inscrição. A outra opção é buscar o kit no escritório da organizadora Spiridon Eventos, na Avenida Passos 101/701, Centro, Rio de Janeiro, a partir do dia 29 de janeiro.

