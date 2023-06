Corretor enfrenta investigação de informações privilegiadas de acordos do Morgan Stanley

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 16:54 Compartilhe

Promotores federais em Manhattan estão investigando se um corretor de valores mobiliários e seus associados negociaram com base em informações confidenciais obtidas ilegalmente do Morgan Stanley sobre fusões e aquisições planejadas, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Em uma intimação emitida no mês passado, os promotores buscaram registros relacionados ao corretor da Spartan Capital Securities, Jordan Meadow, e suas comunicações com cinco pessoas, incluindo um ex-funcionário do Morgan Stanley, sobre possíveis acordos de fusões e aquisições.

A intimação, analisada pelo The Wall Street Journal, diz que o escritório do procurador-geral de Manhattan estava investigando possíveis negociações com informações privilegiadas, fraude de valores mobiliários e outros delitos.

Os promotores estão investigando se Meadow acessou a conta de e-mail de um ex-assistente executivo do Morgan Stanley para obter informações confidenciais sobre esses negócios, disse uma das fontes. O Morgan Stanley não foi acusado de irregularidades.

Um dos acordos envolveu a aquisição planejada da fabricante de software VMware pela gigante de semicondutores Broadcom. A intimação também pedia registros relacionados à fabricante canadense de papel e celulose Paper Excellence e sua rival americana Domtar. A Paper Excellence adquiriu a Domtar em 2021 por cerca de US$ 3 bilhões.

Na semana passada, um júri federal condenou Brijesh Goel, ex-banqueiro de investimentos do Goldman Sachs Group, por abuso de informação privilegiada e obstrução da justiça.

Durante jogos de squash, Goel avisou um amigo sobre informações confidenciais sobre futuras fusões e aquisições que o Goldman estava considerando financiar, disseram os promotores.

O ex-deputado Stephen Buyer, um republicano de Indiana, foi condenado por uso de informações privilegiadas após um julgamento em março, após alegações de que ele fez transações oportunas de valores mobiliários com base em informações confidenciais que roubou enquanto fazia um trabalho de consultoria. Fonte: Dow Jones Newswires.

