Correspondente do L! em Abu Dhabi diz: ‘Não tinha como o Palmeiras bater de frente com o Chelsea’

O correspondente do LANCE! em Abu Dhabi, Diego Floriano, analisou a partida em live realizada no Youtube do L! na tarde deste sábado, após a derrota do Palmeiras na final do Mundial de Clubes da Fifa. Diego analisou que o Palmeiras fez certo ao não tentar bater de frente com o campeão da Europa. pois poderia levar uma goleada. Veja a declaração completa no vídeo acima.

– Não tem como, se você tentasse bater de frente levaria uma goleada. Teve muita bola esticada pro Dudu e pro Rony. (…) Não dava pra bater de frente, era nítido, se batesse de frente eles iam sair tocando bola rápida em um toque e isso falta para o futebol brasileiro hoje. Isso pra mim foi muito nítido hoje.

Chelsea conquistou Mundial ao bater o Palmeiras na prorrogação (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

