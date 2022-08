Correror dos famosos, Ricardo Martins tem mais de 3 milhões de seguidores

Paty Moraes Nobre 09/08/2022 - 16:53 Compartilhe

Com vídeos motivacionais e a exibição de imóveis de luxo, o empresário Ricardo Martins conquistou mais de 3 milhões de seguidores nas rede sociais.

Com uma comunicação dinâmica e leve, os vídeos de Ricardo fazem bastante sucesso até mesmo entre as pessoas que não estão procurando uma mansão. Isso fez dele um dos maiores vendedores de imóveis de luxo do Brasil, com transações que envolvem milhões de reais.

Conquistando clientes do showbiz, como Vírginia e Zé Felipe, Matheus, da dupla Matheus e Cauã, Maiara e Maraisa e Gustavo Lima, ele tem sido chamado de corretor dos famosos.

“É gratificante ver meu trabalho sendo reconhecido, principalmente, no meio artístico. Lutei muito pra isso e espero conquistar cada vez mais pessoas”, comenta Ricardo.

O físico também é outro detalhe que chama atenção nas contas do TikTok e do Instagram. Ricardo exibe o corpo sarado e também comenta sobre outros assuntos com seus fãs. É o caso do episódio envolvendo o ator Caio Castro.

No vídeo, que já tem mais de 300 mil visualizações, Ricardo diz bem humorado: “tanto homem, como a mulher, ambos devem investir em imóveis”. A brincadeira rendeu mais de 18 mil curtidas e mais de mil comentários.

Assista ao vídeo a seguir:

https://www.instagram.com/reel/Cgk3Ay_pDWv/