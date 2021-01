Correndo risco de queda para a Série C, Paraná anuncia renúncia do presidente

Correndo sério risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, o Paraná está sem presidente. Leonardo Oliveira entregou carta de renúncia ao Conselho Deliberativo, que aceitou a demanda.

“O Paraná Clube vem a público informar que o presidente Leonardo Oliveira assinou, na noite desta terça-feira (19), a carta de renúncia do seu respectivo cargo dentro do clube. O Tricolor comunica que ainda nesta quarta-feira (20), será realizada uma reunião do Conselho Consultivo para deliberar um nome que assumirá a gestão do Clube até a realização de novas eleições”, comunicou o clube em nota oficial.

A saída de Leonardo Oliveira vem em um momento bastante delicado. O Paraná pode ver Náutico e Vitória abrirem seis pontos de vantagem nesta quarta-feira, o que deixaria o clube ainda mais perto da Série C, pois faltariam apenas duas rodadas.

Leonardo Oliveira é o presidente que ficou mais tempo no cargo durante toda a história do Paraná. Eleito em 2016, ele acabou sendo reeleito em 2019 e seu mandato se encerraria em dezembro de 2021.

Com Leonardo Oliveira, o Paraná voltou a disputar a elite do Brasileirão em 2017 depois de dez anos longe, mas foi rebaixado na temporada seguinte com um desempenho pífio: foram 23 pontos em 38 jogos.

Nos últimos anos, o Paraná voltou a ter problemas financeiros e isso se refletiu dentro de campo, com campanhas ruins tanto no âmbito estadual quanto no nacional.

