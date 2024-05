Correios homenageiam Rita Lee, Bossa Nova e COP-30 no próximo ano

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 31/05/2024 - 13:35 Para compartilhar:

Os selos dos Correios homenagearão, em 2025, a cantora e compositora Rita Lee, a Bossa Nova e a COP-30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em novembro do ano que vem, em Belém.

A seleção dos temas teve como base as sugestões enviadas pela população, por meio do programa Sua Ideia Pode Virar Selo, e os indicados pelos Correios. A cidade do Rio de Janeiro, que será a Capital Mundial do Livro em 2025, e os animais exóticos brasileiros completam os temas escolhidos para estampar selos no próximo ano.

“A filatelia desempenha um papel especial no registro da história, e temos muito orgulho de eternizar, nos selos dos Correios, temas tão relevantes como, por exemplo, a COP-30, que coloca o Brasil no centro do mundo em um momento de reconstrução da imagem do país no cenário internacional”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, em nota.

A homologação do Programa de Selos Postais de 2025 pelo Ministério das Comunicações foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira (2). O programa abrange as emissões dos selos postais comemorativos e especiais, que tiveram os motivos selecionados na 122ª Reunião da Comissão Filatélica Nacional .

Segundo os Correios, a programação filatélica anual tem espaço para inclusão de mais cinco temas a serem indicados pelo Ministério das Comunicações, além do selo de Natal e da Série Relações Diplomáticas. As regras para a emissão de selos podem ser conferidas na Portaria nº 7.204/22 do Ministério das Comunicações.