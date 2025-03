Correia transportadora de grãos desaba em terminal portuário de Barcarena, no Pará

Uma correia transportadora de grãos desabou na manhã desta quinta-feira, 6, no Terminal de Grãos Ponta da Montanha (TGPM), em Barcarena (PA), interrompendo as operações no local.

Em nota, o TGPM informou que um incidente provocou a queda das estruturas metálicas que sustentam as correias transportadoras sobre o Rio Pará. A empresa afirmou que cinco pessoas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico.

Em comunicado, a Prefeitura de Barcarena relatou que oito pessoas foram resgatadas no local e encaminhadas para atendimento no Complexo Municipal de Saúde de Vila do Conde. Segundo o município, quatro ficaram feridas e o estado de saúde dos pacientes é estável.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Informações preliminares indicavam que uma balsa pode ter colidido com um dos pilares da estrutura, que passava por manutenção desde fevereiro. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram acionadas e estiveram no local para averiguar a situação. A Polícia Civil investiga o caso.

O TGPM é um terminal privado utilizado por empresas do agronegócio como ADM. Procurada pelo Broadcast Agro, a empresa não se manifestou oficialmente.