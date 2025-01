Corregedoria da Polícia Civil investiga suposta ameaça a Natuza Nery

A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar uma denúncia feita pela jornalista Natuza Nery contra um policial civil que teria a ameaçado. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

De acordo com a denúncia, Natuza teria sido abordada pelo homem enquanto fazia compras em um supermercado em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, na última segunda-feira, 30. Ele a questionou se ela era jornalista da GloboNews e a culpou pela “situação em que o país vive”. Em dado momento, afirmou que pessoas como ela “mereciam ser aniquiladas”.

No caixa do supermercado, o homem voltou a ameaçar e xingar a jornalista, que acionou a Polícia Militar. Segundo Mônica Bergamo, uma mulher que acompanhava o suspeito pediu para que ele parasse com os ataques.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, mas foi transferido para a Corregedoria após a identificação do homem como policial civil. Se constatado o crime, o agente poderá ser expulso da corporação.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não informou o nome do agente nem o andamento das investigações. Natuza Nery não se pronunciou publicamente sobre o caso.