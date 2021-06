Corregedoria da PM vai investigar violência policial em Paraisópolis

Moradores de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, têm relatado agressões, ameaças e invasões de propriedades por policiais militares desde a segunda semana de junho. As informações são do UOL.

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, órgão responsável por apurar a conduta de agentes da corporação, abriu um inquérito para investigar as denúncias. A PM tem realizado uma operação contínua na região.

Em vídeos publicados pelo UOL, é possível ver policiais abordando um homem deitado no chão e gritando de dor. Em outra gravação, agentes obrigam três jovens negros a se sentarem no chão. Segundo a reportagem, a suspeita é de que eles eram menores de idade.

“Não é possível caracterizar uma situação [de violência] apenas pelas imagens, mas elas apontam indícios de abusos cometidos”, disse o ouvidor Elizeu Soares Lopes, ao UOL.

Desde o dia 14, a Secretaria de Segurança Pública aumentou o policiamento na região com a “Operação Saturação” e, segundo a pasta, até a última sexta-feira (25), foram apreendidos 293 kg de drogas e quatro armas na ação.

À reportagem, moradores disseram que a presença da PM se intensificou após o desaparecimento de duas mulheres em uma festa, que foram encontradas mortas em uma rodovia na semana passada.

Ainda segundo os relatos, essas abordagens têm acontecido em vielas escondidas na comunidade, com abordagens violentas, com socos e ameaças, que viraram rotina em Paraisópolis.

Um morador disse que teve sua casa invadida por policiais no último dia 18. Ele estava no trabalho e as filhas na escola quando vizinhos ligaram para ele informando sobre a invasão. Quando ele chegou em casa, encontrou cenas de destruição, com fechaduras arrebentadas, sofás e cama revirados e barras de chocolate abertas, quebradas e jogadas no chão.

