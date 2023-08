Corredor Vasariano, em Florença, é vandalizado com pichações

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 14:50 Compartilhe

FLORENÇA, 23 AGO (ANSA) – As colunas do Corredor Vasariano, estrutura que liga as Gallerie degli Uffizi ao Palazzo Pitti, em Florença, foram vandalizadas com pichações.

O ato de vandalismo na histórica construção, que também passa pela icônica Ponte Vecchio, é mais um capítulo da série de ataques contra joias arquitetônicas da Itália.

“Nós acordamos com este vergonhoso ato de vandalismo, mas iniciamos imediatamente uma investigação com a polícia. Usaremos todas as câmeras e ferramentas disponíveis para identificar esses indivíduos desprezíveis. Quem danifica o patrimônio cultural comete um crime gravíssimo”, comentou o prefeito de Florença, Dario Nardella.

Entre os vários escritos que apareceram no Corredor Vasariano, um deles é possível ler claramente “DKS 1860”. A abreviatura foi pintada com spray preto nas colunas voltadas para o rio Arno.

O real significado da assinatura vem sendo estudada pela polícia local, mas em uma breve pesquisa nas redes sociais, principalmente no Instagram, é possível ver esse escrito associado a grupos de torcedores do 1860 Munique, time da terceira divisão da Alemanha.

A polícia, inclusive, identificou dois alemães que danificaram o Corredor Vasariano. A dupla foi localizada em um apartamento que abrigava outras nove pessoas. (ANSA).

