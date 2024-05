‘Corredor humanitário’: Porto Alegre derruba passarela e usa pedregulhos para acesso a Canoas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 14:30 Para compartilhar:

A prefeitura de Porto Alegre fez a demolição da passarela junto ao Túnel da Conceição, utilizada por pedestres para chegar à rodoviária, nesta sexta-feira, 10. A decisão foi anunciada na quinta-feira, 9, para viabilizar a criação de um “corredor humanitário”, a fim de permitir a passagem de caminhões, tanques e outros veículos de grande porte entre a capital do Rio Grande do Sul e a vizinha Canoas, duas das cidades mais afetadas pela enchente e a chuva extrema no Estado.

“A comida tem de chegar, a ambulância tem de passar, o Exército tem de passar. Vai ser um corredor que salva vidas”, declarou o prefeito, Sebastião Melo (MDB) durante coletiva de imprensa na quinta. A previsão é que o acesso alternativo comece a ser utilizado ainda nesta sexta ou no sábado, 11.

A medida envolve a criação de uma pista única de acesso provisória, com a colocação de pedras rachão e brita em cerca de 300 metros da Avenida Castelo Branco, que está parcialmente encoberta pela inundação. O novo caminho será uma rota logística de veículos de apoio à crise ambiental e humanitária, inclusive para o acesso a hospitais e circulação de alimentos e remédios.

A implantação do corredor humanitário começou na quarta-feira, 8. Como terá um único sentido, a pista provisória irá funcionar de forma alternada, com orientações de agentes de trânsito. A princípio, não será destinada à circulação de automóveis da população em geral.

Caminhões e veículos com doações e itens de primeira necessidade têm enfrentado engarrafamentos para trafegarem de uma cidade à outra, pela RS-118. A previsão é que a via alternativa esteja pronta até o fim da sexta-feira, 10, com a demolição da passarela pela manhã. Há diversas vias e rodovias com bloqueios no Estado, o que tem dificultado a circulação de itens essenciais e a prestação de socorros e engarrafado os poucos caminhos disponíveis.

O balanço mais recente aponta mais de 1,9 milhão de impactos em 435 dos 497 municípios gaúchos. Ao menos, 69,6 mil pessoas estão em abrigos e 337,1 mil estão desalojadas, de acordo com a Defesa Civil.

A inundação segue na Grande Porto Alegre, assim como tem avançado sobre municípios na região sul, no entorno da Lagoa dos Patos. Há preocupação com o retorno da chuva intensa e a onda de frio esperados a partir desta sexta.

Cidades estão em estado de calamidade. Há falta de insumos e remédios variados, além da escassez de mantimentos nos mercados e dificuldade para o acesso à água potável e energia. A situação tem causado uma fuga em massa para o litoral nos últimos dias.