Corredor brasileiro morre em ultramaratona no Mont-Blanc

AOSTA, 23 AGO (ANSA) – Um corredor brasileiro, que não teve o nome divulgado, morreu na noite deste domingo (22) durante uma prova de ultramaratona no Mont-Blanc (Monte Bianco, em italiano), informou a organização do evento na madrugada desta segunda-feira (23).

O homem tinha cerca de 60 anos e estava fazendo a Petite Trotte à Léon (PTL) ao lado de uma pessoa também de nacionalidade brasileira.

“O corredor estava na rota oficial com sua equipe, permanentemente monitorada e equipada, entre a passagem Tricot e o refúgio Plan Glacier. O helicóptero chegou no local do incidente e constatou a morte”, diz a nota oficial do evento.

Segundo informações do Peloton de Gendarmarie de Haute Montagne (PHGM) de Chamonix, na França, o homem caiu “por uma centena de metros” montanha abaixo. Os socorristas do pelotão conseguiram chegar no local do incidente por volta da uma e meia da manhã, mas não havia mais nada a fazer. “Ele morreu na queda”, informaram, ressaltando que o corpo acabou parando em uma “escarpa íngreme”.

“Eles estavam em uma travessia basicamente plana. Estava escuro na hora e no momento é impossível dizer o que causou exatamente o acidente”, acrescentam os franceses.

A PTL é uma prova de ultramaratona, com uma corrida de 300 quilômetros e 25 mil metros de ganho de elevação ao todo, que ocorre em autonomia e para equipes de duas ou três pessoas entre os três lados do maciço do Mont-Blanc (entre França, Suíça e Itália).

Ela é uma das oito corridas dos “Ultra-trail do Mont-Blanc” (UTMB) e, ao todo, começaram o evento no domingo 105 equipes que têm 151 horas para completar a prova.

“Os participantes são constantemente seguidos por meio de um sinal de GPS. Para participar da prova, os candidatos são selecionados em função de sua experiência com base na apresentação de um dossiê”, aponta ainda a organização.

A PTL ainda informou que todas as equipes foram informadas sobre o falecimento e que a prova segue mantida, mas que cada grupo pode decidir se quer ou não continuar no evento. (ANSA).