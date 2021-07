CORREÇÃO-Wall Street atinge novos recordes após dados fortes de emprego

(Corrige no 2º parágrafo para esclarecer que é a mais longa série de recordes consecutivos desde 1997, não ganhos seguidos)

Por Herbert Lash

NOVA YORK (Reuters) – Wall Street atingiu novas máximas nesta sexta-feira, com o S&P fechando em alta pelo sétimo dia consecutivo, após o relatório de empregos de junho dos Estados Unidos mostrar níveis robustos de contratação, mas fraquezas ainda persistentes no mercado de trabalho, o que seguirá evitando que o Federal Reserve eleve juros em breve.

Os três principais índices acionários norte-americanos –S&P, Dow e Nasdaq– terminaram a sessão em pontuações recordes. A sequência de máximas históricas para o S&P é a mais longa desde junho de 1997, de acordo com o S&P Dow Jones Indices.

O relatório de empregos do Departamento de Trabalho dos EUA indicou que foram criadas 850 mil vagas fora do setor agrícola no país no mês passado, mas que o total ainda está 6,8 milhões abaixo do pico registrado em fevereiro de 2020.

Os dados, melhores do que o esperado, foram um sinal de que a escassez de mão-de-obra que paira sobre a economia dos EUA está começando a perder força, mas não o suficiente para levar o Fed a subir as taxas de juros.

As ações de grandes companhias de tecnologia capitanearam os ganhos em Wall Street, enquanto o rendimento do Treasury de 10 anos recuou para 1,431%.

“Para os mercados de capitais, ações e títulos, este foi um relatório perfeito”, disse Darrell Cronk, diretor de investimentos do Wells Fargo Wealth & Investment Management. “Há empregos suficientes, algo que você gostaria de ver, mas não em excesso para preocupar as pessoas com a possibilidade de o Fed ter de agir mais cedo.”

Investidores temiam que uma recuperação mais forte do que o esperado e as perspectivas de um aumento da inflação pudessem forçar o Fed a reduzir seus instrumentos de apoio e elevar as taxas de juros, prejudicando ações de tecnologia, cujo crescimento e fluxo de caixa estão em um futuro mais distante.

A Microsoft foi responsável pela maior contribuição ao amplo avanço do S&P, seguida por Apple, Amazon.com e Alphabet, dona do Google. As ações do setor financeiro, que têm ganhos menores sob juros mais baixos, recuaram, assim como as de serviços públicos.

O Dow Jones fechou em alta de 0,44%, a 34.786,35 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,75%, a 4.352,34 pontos, e o Nasdaq avançou 0,81%, a 14.639,33 pontos.

Na semana, o S&P acumulou ganhos de 1,7%, o Dow teve alta de 1,0% e o Nasdaq subiu 1,9%.

