Correção: Volta de centroavante ou esquema do clássico é a dúvida de Carille

A nota enviada anteriormente continha um erro no segundo parágrafo. Na realidade, Rodriguinho foi expulso diante do Racing, e não do Independiente. Segue versão corrigida:

A boa atuação do Corinthians na vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Itaquerão, deixou uma dúvida na cabeça do técnico Fabio Carille: continuar sem um centroavante, como no sábado, ou voltar ao esquema tradicional, o 4-2-3-1. A dúvida deverá ser eliminada nesta terça-feira, às 16 horas no estádio El Campin, no último treino antes da estreia do time na Copa Libertadores, diante do Millonarios.

A definição do esquema tático está diretamente ligada à escolha do substituto de Rodriguinho. Expulso na partida diante do Racing, na Copa Sul-Americana do ano passado, o meia, considerado o melhor jogador do clássico, cumprirá suspensão nesta quarta-feira, na Colômbia. O meia Mateus Vital é o favorito à vaga. O atleta, no entanto, tem apenas 20 anos e ainda não fez jogos internacionais na sua carreira.

Outra opção é voltar a escalar um homem de área – neste caso, o primeiro da lista é Junior Dutra. Também poderiam ser escalados Danilo, Emerson Sheik ou Lucca mais centralizados.

O Corinthians desembarcou em Bogotá, na Colômbia, na noite de segunda-feira, esbanjando confiança. A vitória no clássico interrompeu sequência de três partidas da equipe sem vencer no Campeonato Paulista. “Nós sabíamos que era preciso vencer. Nós tínhamos três jogos sem vitória e era uma vitória muito importante”, disse o lateral Fagner.