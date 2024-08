Correção: Voepass: todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 morreram no local

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2024 - 18:30 Para compartilhar:

A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no primeiro parágrafo. O voo 2283 ia de Cascavel para o Aeroporto de Guarulhos, e não Congonhas, como constou. Segue o texto abaixo corrigido.

A Voepass confirmou a morte de todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283, que caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na região de Vinhedo (São Paulo). Os 57 passageiros e quatro tripulantes da aeronave, que voava de Cascavel (Paraná) para o Aeroporto de Guarulhos, morreram no local. Inicialmente, a aérea informou que eram 62 pessoas a bordo, mas atualizou o número.

“Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente”, diz a empresa em nota.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), este é o acidente aéreo com o maior número de vítimas desde a queda da aeronave da TAM, em São Paulo, em 17 de junho de 2007, que vitimou 199 pessoas.

A aeronave é envolvida no acidente é um ART 72-500, um avião de médio porte, com capacidade para 68 passageiros. De acordo com o site Flight Radar, que rastreia voos, ele levantou voo às 11h58 desta sexta-feira em Cascavel e tinha pouso previsto para as 13h50, em Guarulhos. Ele caiu por volta das 13h20 em Vinhedo.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) convocou uma entrevista coletiva para o final desta tarde para falar sobre o acidente.