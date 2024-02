Correção: Venda de derivados da Petrobras cai 3,5% no 4º trimestre, para 1,733 mi bpd

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 21:08 Para compartilhar:

A nota enviada anteriormente contém uma incorreção no primeiro parágrafo. A queda de 3,5% foi em relação ao quarto trimestre de 2022 e não ante o terceiro trimestre de 2023. Nessa comparação, a queda foi de 4,8%. Segue texto corrigido.

O volume total de vendas de derivados da Petrobras no mercado interno caiu 3,5% no quarto trimestre de 2023 ante o mesmo período do ano passado, para 1,733 milhões de barris por dia (bpd). Na comparação com o terceiro trimestre, a queda foi 4,8%.

No diesel, as vendas caíram 2,7% em um ano e 6,6% na comparação com os três meses anteriores, para 748 mil bpd. Com relação à gasolina, a retração ante o último trimestre de 2022 foi de 8,9% e, na margem, de 2,2%, para 407 mil bpd.

Em relatório, a Petrobras informou que essa redução de 6,6% nas vendas de diesel na margem está ligada “à sazonalidade do consumo, usualmente mais elevado no terceiro trimestre do ano por conta do plantio da safra de grãos de verão e da atividade industrial”.

Já o recuo nas vendas de gasolina veio em função da perda de participação do derivado para o etanol hidratado no abastecimento de veículos flex, disse a Petrobras.

Produção total

Já a produção total de derivados da estatal subiu 4,3% na mesma base de comparação, para 1,798 milhão de barris por dia (bpd).

Isso se deve ao elevado fator de utilização total (FUT) do parque de refino, que ficou em 94% nos últimos três meses de 2023 ante 86% no mesmo período de 2022. Embora considerado elevado, o FUT médio de outubro a dezembro ficou abaixo dos 96% verificados no terceiro trimestre de 2023. Já no ano, o FUT do parque de refino da Petrobras ficou, na média, em 92%, 4 pontos porcentuais acima da média de 2022 (88%).

Na comparação com o quarto trimestre de 2022, a produção de diesel avançou 8,8%, para 730 mil bpd, enquanto a produção de gasolina aumentou 3,2%, para 414 mil bpd. Ante os três meses anteriores, os dois produtos tiveram queda de produção de 2,5% e 2,4% respectivamente.

