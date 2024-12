Correção: Usyk vence Fury na revanche e mantém títulos mundiais dos pesos pesados

A nota enviada anteriormente contém um erro no título. Usyk vence Fury na revanche e mantém títulos mundiais dos pesos pesados. Segue a versão corrigida:

O boxeador ucraniano Oleksandr Usyk manteve os títulos mundiais do Conselho Mundial (CMB), Associação Mundial (AMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB), neste sábado, em Riad, na Arábia Saudita, ao derrotar o inglês Tyson Fury, por pontos, após 12 assaltos. Os três jurados apontaram 116 a 112.

Foram reveladas as premiações de Usyk e Fury. O duelo dividiu US$ 190 milhões (cerca de R$ 1,15 bilhão). O ucraniano Usyk recebeu US$ 114 milhões (cerca de 690 milhões) para defender pela primeira vez os títulos. O ex-campeão britânico Fury vai ficar com US$ 76 milhões (R$ 460 milhões).

Usyk, de 37 anos, foi campeão olímpico em Londres/2012 e está invicto no profissionalismo, com 23 vitórias, das quais 14 por nocaute. Aos 36 anos, Fury acumula 34 triunfos, com 24 nocautes. Ele perdeu duas vezes (ambas para Usyk) e tem um empate.

Fury mudou a tática da luta utilizada em maio, quando Usyk também venceu por pontos. Mais plantado, o inglês tentou aplicar golpes mais fortes para diminuir a movimentação do campeão canhoto. Mas Usyk, com um preparo físico sensacional, conseguiu sair do raio de ação e ainda conectou potentes diretos de esquerda.

Usyk conseguiu ser melhor nos primeiros assaltos, mas Fury sempre foi perigoso nos ganchos e cruzados. No quinto round, o ex-campeão acertou forte upper, que desequilibrou Usyk. No sexto assalto, Usyk devolveu com um belo direto de esquerda.

Na segunda parte da luta, Fury abusou dos clinches e usou seu corpanzil (mais de 120 quilos) para tentar cansar o adversário. Usyk soube se esquivar e ainda levou muito perigo com sequências de três e quatro golpes, que furaram a guarda de Fury e por pouco não levaram o britânico para a lona.

No desespero, Fury foi para o ataque nos dois últimos assaltos, mas visivelmente cansado, não teve precisão nos golpes e ainda recebeu contra-ataques poderosos.

Em 2025, Usyk poderá conceder uma revanche para Daniel Dubois, caso o britânico vença o neozelandês Joseph Parker em 22 de fevereiro e mantenha o cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB). Outra opção do ucraniano é voltar para a categoria dos cruzadores antes de encerrar a carreira.

Já Fury, apesar da derrota, tem a possibilidade de uma luta com o compatriota Anthony Joshua, maior desejo do governo árabe, que patrocina os maiores eventos de boxe da atualidade.